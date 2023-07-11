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В Сети заметили удивительную деталь во встрече Матвиенко с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.07.2023
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09:12 11.07.2023 (обновлено: 10:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883430826.html
В Сети заметили удивительную деталь во встрече Матвиенко с Си Цзиньпином
В Сети заметили удивительную деталь во встрече Матвиенко с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.07.2023
В Сети заметили удивительную деталь во встрече Матвиенко с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter поразились уверенному приветствию друг друга спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем КНР Си Цзиньпином, сравнив его... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:12
2023-07-11T10:28
китай
сша
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter поразились уверенному приветствию друг друга спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем КНР Си Цзиньпином, сравнив его с поведением министра финансов США Йеллен на встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.На видео показано, что представитель России и глава китайского государства уверенно жмут руки. В то же время американский министр несколько раз поклонилась вице-премьеру КНР Хэ Лифэну, который не ответил ей тем же."Это сравнение говорит лучше тысячи слов", — написал пользователь."На это даже стыдно смотреть", — заметил второй."Сразу понятно, кто тут говорит на равных", — подтвердил третий."Йеллен кланялась, а это был даже не Си", — подчеркнул читатель."С США покончено. Давайте признаем правду и начнем смотреть в сторону БРИКС", — резюмировали в дискуссии.Сейчас в Китае находится с визитом делегация российского парламента. Матвиенко на встрече заявила Си Цзиньпину, что в России существует абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений.
https://ria.ru/20230710/si-1883224532.html
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Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина в Пекине
Встреча Матвиенко и Си Цзиньпина в Пекине
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китай, сша, россия, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф, twitter, брикс
Китай, США, Россия, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ, Twitter, БРИКС
В Сети заметили удивительную деталь во встрече Матвиенко с Си Цзиньпином

Пользователи Twitter поразились уверенному общению Матвиенко с Си Цзиньпином

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter поразились уверенному приветствию друг друга спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем КНР Си Цзиньпином, сравнив его с поведением министра финансов США Йеллен на встрече с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.
На видео показано, что представитель России и глава китайского государства уверенно жмут руки. В то же время американский министр несколько раз поклонилась вице-премьеру КНР Хэ Лифэну, который не ответил ей тем же.
"Это сравнение говорит лучше тысячи слов", — написал пользователь.
"На это даже стыдно смотреть", — заметил второй.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
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"Сразу понятно, кто тут говорит на равных", — подтвердил третий.
"Йеллен кланялась, а это был даже не Си", — подчеркнул читатель.
"С США покончено. Давайте признаем правду и начнем смотреть в сторону БРИКС", — резюмировали в дискуссии.
Сейчас в Китае находится с визитом делегация российского парламента. Матвиенко на встрече заявила Си Цзиньпину, что в России существует абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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КитайСШАРоссияВалентина МатвиенкоСи ЦзиньпинСовет Федерации РФTwitterБРИКС
 
 
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