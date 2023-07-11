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Байден в среду встретится с Зеленским

Байден в среду встретится с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023

Байден в среду встретится с Зеленским

Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:54

2023-07-11T08:54

2023-07-11T09:12

джо байден

в мире

вильнюс

украина

владимир зеленский

джейк салливан

сша

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе во вторник.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

вильнюс

украина

сша

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джо байден, в мире, вильнюс, украина, владимир зеленский, джейк салливан, сша, нато