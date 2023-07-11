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Байден в среду встретится с Зеленским
Байден в среду встретится с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023
Байден в среду встретится с Зеленским
Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:54
2023-07-11T08:54
2023-07-11T09:12
джо байден
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нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе во вторник.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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Джо Байден, В мире, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, США, НАТО
Байден в среду встретится с Зеленским
Помощник президента США Салливан сообщил о встрече Байдена с Зеленским в среду