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Байден в среду встретится с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023
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08:54 11.07.2023 (обновлено: 09:12 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883428589.html
Байден в среду встретится с Зеленским
Байден в среду встретится с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2023
Байден в среду встретится с Зеленским
Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:54
2023-07-11T09:12
джо байден
в мире
вильнюс
украина
владимир зеленский
джейк салливан
сша
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан."Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе во вторник.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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джо байден, в мире, вильнюс, украина, владимир зеленский, джейк салливан, сша, нато
Джо Байден, В мире, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, США, НАТО
Байден в среду встретится с Зеленским

Помощник президента США Салливан сообщил о встрече Байдена с Зеленским в среду

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду встретится с Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе во вторник.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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Джо БайденВ миреВильнюсУкраинаВладимир ЗеленскийДжейк СалливанСШАНАТО
 
 
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