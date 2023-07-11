https://ria.ru/20230711/ukraina-1883519319.html

Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине

Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине

Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:13

2023-07-11T14:13

2023-07-11T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валентина матвиенко

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нато

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она журналистам. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230711/evropa-1883438796.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, нато, ситуация в днр и лнр