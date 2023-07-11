Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883519319.html
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине
Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:13
2023-07-11T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она журналистам. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230711/evropa-1883438796.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине

Матвиенко заявила, что Запад не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она журналистам.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины
Вчера, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала