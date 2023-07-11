https://ria.ru/20230711/ukraina-1883519319.html
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине
Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:13
2023-07-11T14:13
2023-07-11T14:13
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нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Коллективный Запад и НАТО заинтересованы только в эскалации конфликта на Украине, а не в мирном разрешении конфликта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации. Это подтверждается наращиванием поставок на Украину вооружений", - сказала она журналистам. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матвиенко заявила, что Запад заинтересован лишь в эскалации на Украине
Матвиенко заявила, что Запад не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине