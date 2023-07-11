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ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других - РИА Новости, 11.07.2023
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14:08 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883517927.html
ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других
ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других - РИА Новости, 11.07.2023
ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть "быстрее, чем у других"... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:08
2023-07-11T14:08
в мире
украина
борис писториус
нато
германия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть "быстрее, чем у других" стран, но это "все еще путь". "С моей точки зрения, путь Украины (в НАТО) может быть быстрее, чем у других. Но это все еще путь. Будущее Украины в НАТО, в том нет сомнений", - сказал Писториус на полях саммита в Вильнюсе. Министр обороны также заявил, что для приглашения Украины в НАТО нужны условия и предпосылки, однако какие именно - он не пояснил. Также по его мнению, если бы Украина получила приглашение в альянс сейчас, это бы никак не изменило ситуацию для Киева. В понедельник немецкое издание Bild сообщало cо ссылкой на правительственный документ и дипломатический источник, что Германия против любой формулировки в итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, подразумевающей ускоренный путь Украины к членству в альянсе. Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на нем ожидаются лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите, но получит "позитивный сигнал в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, борис писториус, нато, германия
В мире, Украина, Борис Писториус, НАТО, Германия
ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других

Министр обороны ФРГ Писториус: путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть "быстрее, чем у других" стран, но это "все еще путь".
"С моей точки зрения, путь Украины (в НАТО) может быть быстрее, чем у других. Но это все еще путь. Будущее Украины в НАТО, в том нет сомнений", - сказал Писториус на полях саммита в Вильнюсе. Министр обороны также заявил, что для приглашения Украины в НАТО нужны условия и предпосылки, однако какие именно - он не пояснил. Также по его мнению, если бы Украина получила приглашение в альянс сейчас, это бы никак не изменило ситуацию для Киева.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
В понедельник немецкое издание Bild сообщало cо ссылкой на правительственный документ и дипломатический источник, что Германия против любой формулировки в итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, подразумевающей ускоренный путь Украины к членству в альянсе.
Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на нем ожидаются лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите, но получит "позитивный сигнал в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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В миреУкраинаБорис ПисториусНАТОГермания
 
 
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