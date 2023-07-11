https://ria.ru/20230711/ukraina-1883517927.html

ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других

ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других - РИА Новости, 11.07.2023

ФРГ предположила, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем у других

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть "быстрее, чем у других"... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:08

2023-07-11T14:08

2023-07-11T14:08

в мире

украина

борис писториус

нато

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887973_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4d3e75ba58044a2f92985924ad619c2b.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть "быстрее, чем у других" стран, но это "все еще путь". "С моей точки зрения, путь Украины (в НАТО) может быть быстрее, чем у других. Но это все еще путь. Будущее Украины в НАТО, в том нет сомнений", - сказал Писториус на полях саммита в Вильнюсе. Министр обороны также заявил, что для приглашения Украины в НАТО нужны условия и предпосылки, однако какие именно - он не пояснил. Также по его мнению, если бы Украина получила приглашение в альянс сейчас, это бы никак не изменило ситуацию для Киева. В понедельник немецкое издание Bild сообщало cо ссылкой на правительственный документ и дипломатический источник, что Германия против любой формулировки в итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, подразумевающей ускоренный путь Украины к членству в альянсе. Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на нем ожидаются лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите, но получит "позитивный сигнал в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, борис писториус, нато, германия