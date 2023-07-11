https://ria.ru/20230711/ukraina-1883473330.html

Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта

Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 11.07.2023

Дуда допустил отправку сил НАТО на Украину после окончания конфликта

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:00

2023-07-11T12:00

2023-07-11T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

анджей дуда

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие. В интервью изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО Дуда заявил, что все будет зависит от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести. "Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск "для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение". Кроме того, Дуда заявил, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания конфликта, заметив, однако, что членство Украины в альянсе до прекращения огня могло бы привести к войне НАТО с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230705/garantii-1882361127.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, ситуация в днр и лнр