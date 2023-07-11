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Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:21
2023-07-11T11:21
2023-07-11T15:39
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. "Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО
Столтенберг предложил для ускорения вступления Украины в НАТО отменить План действий