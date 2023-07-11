https://ria.ru/20230711/ukraina-1883457617.html

Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО

Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:21

2023-07-11T11:21

2023-07-11T15:39

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. "Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато