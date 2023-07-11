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Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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11:21 11.07.2023 (обновлено: 15:39 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883457617.html
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:21
2023-07-11T15:39
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения. "Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг предложил отменить для Украины план вступления в НАТО

Столтенберг предложил для ускорения вступления Украины в НАТО отменить План действий

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в альянс, что позволит ускорить процесс ее присоединения.
"Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс", — сказал он перед началом в Вильнюсе саммита стран НАТО.
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10 июля, 08:00
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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