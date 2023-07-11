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Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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09:30 11.07.2023 (обновлено: 10:41 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883433117.html
Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО
Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, заявил, что у него нет РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:30
2023-07-11T10:41
украина
нато
сша
в мире
джейк салливан
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, заявил, что у него нет расписания для этого."Я не могу составить расписание для этого", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе."Я думаю, то, что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, будет чем-что, что Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства в НАТО", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Джейк Салливан четко дал понять, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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украина, нато, сша, в мире, джейк салливан, владимир зеленский, вильнюс
Украина, НАТО, США, В мире, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Вильнюс
Салливан ответил на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО

Советник Салливан: НАТО на саммите пошлет позитивный сигнал о пути Украины в альянс

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, сколько лет займет путь по вступлению Украины в НАТО, заявил, что у него нет расписания для этого.
"Я не могу составить расписание для этого", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.
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"Я думаю, то, что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, будет чем-что, что Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства в НАТО", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Джейк Салливан четко дал понять, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите.
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