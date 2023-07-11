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Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883415566.html
Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине
Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине
США и НАТО проигрывают на Украине, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:08
2023-07-11T03:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вена
сша
константин гаврилов
нато
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США и НАТО проигрывают на Украине, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине", - сказал Гаврилов. Собеседник агентства пояснил, что "за месяц контрнаступления ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений, не смогли прорвать даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками".
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в мире, россия, вена, сша, константин гаврилов, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, США, Константин Гаврилов, НАТО, Вооруженные силы Украины
Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине

Представитель России в Вене Гаврилов: США и НАТО проигрывают на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США и НАТО проигрывают на Украине, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине", - сказал Гаврилов.
Собеседник агентства пояснил, что "за месяц контрнаступления ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений, не смогли прорвать даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
02:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаСШАКонстантин ГавриловНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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