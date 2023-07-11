https://ria.ru/20230711/ukraina-1883415566.html

Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине

Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Представитель России в Вене заявил, что США проигрывают на Украине

США и НАТО проигрывают на Украине, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:08

2023-07-11T03:08

2023-07-11T03:08

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

константин гаврилов

нато

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. США и НАТО проигрывают на Украине, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине", - сказал Гаврилов. Собеседник агентства пояснил, что "за месяц контрнаступления ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений, не смогли прорвать даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками".

https://ria.ru/20230711/ssha-1883414463.html

россия

вена

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в мире, россия, вена, сша, константин гаврилов, нато, вооруженные силы украины