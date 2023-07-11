Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России
АТОР: спрос на туры выходного дня по России вырос на 15-20 процентов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому "Медный всадник" на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спрос на сити-туры и туры выходного дня в России вырос на 15-20 процентов в 2023 году, эксперты назвали пятерку самых бронируемых направлений для коротких поездок и дали советы, куда можно отправиться менее чем за 10 тысяч рублей, сообщает АТОР.
Однозначный лидер – Санкт-Петербург. Далее следуют Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.
По сводным оценкам, спрос на сити-туры и экскурсионные туры выходного дня в России летом 2023 года вырос на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом.
Как поясняют эксперты, большинство туристов не могут себе позволить провести в поездке весь отпуск, в связи с чем они разбивают отдых на несколько периодов, в один из которых и путешествуют по внутренним направлениям.
"Несмотря на то, что средняя стоимость туров выходного дня увеличилась на 20 процентов, спрос на короткие поездки вырос. Основная причина – относительная дешевизна, в том числе, туристы платят меньше за размещение в гостиницах на короткий срок. Существенно увеличилось количество однодневных экскурсий", – говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
"Для большинства россиян летом экскурсионная поездка, как правило, короткая, поэтому она должна быть бюджетной", – отмечает и вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По мнению участников рынка, еще один фактором роста спроса на короткие поездки является стремление туристов путешествовать индивидуально. Этот тренд связан как с привычками, сформировавшимися в пандемию, так и желанием людей проводить больше времени с семьей.