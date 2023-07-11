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Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
14:58 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/tury-1883529172.html
Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России
Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России
Спрос на сити-туры и туры выходного дня в России вырос на 15-20 процентов в 2023 году, эксперты назвали пятерку самых бронируемых направлений для коротких... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:58
2023-07-11T14:58
туризм
новости - туризм
россия
санкт-петербург
москва
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
coral travel
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спрос на сити-туры и туры выходного дня в России вырос на 15-20 процентов в 2023 году, эксперты назвали пятерку самых бронируемых направлений для коротких поездок и дали советы, куда можно отправиться менее чем за 10 тысяч рублей, сообщает АТОР. Однозначный лидер – Санкт-Петербург. Далее следуют Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.По сводным оценкам, спрос на сити-туры и экскурсионные туры выходного дня в России летом 2023 года вырос на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом.Как поясняют эксперты, большинство туристов не могут себе позволить провести в поездке весь отпуск, в связи с чем они разбивают отдых на несколько периодов, в один из которых и путешествуют по внутренним направлениям."Несмотря на то, что средняя стоимость туров выходного дня увеличилась на 20 процентов, спрос на короткие поездки вырос. Основная причина – относительная дешевизна, в том числе, туристы платят меньше за размещение в гостиницах на короткий срок. Существенно увеличилось количество однодневных экскурсий", – говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова."Для большинства россиян летом экскурсионная поездка, как правило, короткая, поэтому она должна быть бюджетной", – отмечает и вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По мнению участников рынка, еще один фактором роста спроса на короткие поездки является стремление туристов путешествовать индивидуально. Этот тренд связан как с привычками, сформировавшимися в пандемию, так и желанием людей проводить больше времени с семьей.
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новости - туризм, россия, санкт-петербург, москва, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, достопримечательности, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, Достопримечательности, отдых в России, Туризм
Эксперты назвали пять самых популярных туров выходного дня по России

АТОР: спрос на туры выходного дня по России вырос на 15-20 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому "Медный всадник" на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Спрос на сити-туры и туры выходного дня в России вырос на 15-20 процентов в 2023 году, эксперты назвали пятерку самых бронируемых направлений для коротких поездок и дали советы, куда можно отправиться менее чем за 10 тысяч рублей, сообщает АТОР.
Однозначный лидер – Санкт-Петербург. Далее следуют Москва, Казань, города Золотого кольца и Нижний Новгород.
По сводным оценкам, спрос на сити-туры и экскурсионные туры выходного дня в России летом 2023 года вырос на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом.
Как поясняют эксперты, большинство туристов не могут себе позволить провести в поездке весь отпуск, в связи с чем они разбивают отдых на несколько периодов, в один из которых и путешествуют по внутренним направлениям.
"Несмотря на то, что средняя стоимость туров выходного дня увеличилась на 20 процентов, спрос на короткие поездки вырос. Основная причина – относительная дешевизна, в том числе, туристы платят меньше за размещение в гостиницах на короткий срок. Существенно увеличилось количество однодневных экскурсий", – говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
"Для большинства россиян летом экскурсионная поездка, как правило, короткая, поэтому она должна быть бюджетной", – отмечает и вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По мнению участников рынка, еще один фактором роста спроса на короткие поездки является стремление туристов путешествовать индивидуально. Этот тренд связан как с привычками, сформировавшимися в пандемию, так и желанием людей проводить больше времени с семьей.
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