https://ria.ru/20230711/tu-160-1883553897.html

ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160

ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160 - РИА Новости, 11.07.2023

ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160

В этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:15

2023-07-11T16:15

2023-07-11T18:26

безопасность

россия

сергей шойгу

ту-160м

вооруженные силы рф

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КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны.Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который он посетил с инспекцией. Это предприятие занимается производством и ремонтом Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Кроме того, в соответствии с гособоронзаказом ведется производство еще двух Ту-160, добавили в ведомстве.Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. А на прошлой неделе самолет приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, современное вооружение и новые системы управления им, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.

https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html

https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, ту-160м, вооруженные силы рф