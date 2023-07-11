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ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160 - РИА Новости, 11.07.2023
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16:15 11.07.2023 (обновлено: 18:26 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/tu-160-1883553897.html
ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160
ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160 - РИА Новости, 11.07.2023
ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160
В этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:15
2023-07-11T18:26
безопасность
россия
сергей шойгу
ту-160м
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны.Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который он посетил с инспекцией. Это предприятие занимается производством и ремонтом Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Кроме того, в соответствии с гособоронзаказом ведется производство еще двух Ту-160, добавили в ведомстве.Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. А на прошлой неделе самолет приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, современное вооружение и новые системы управления им, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.
https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, ту-160м, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ту-160М, Вооруженные силы РФ
ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160

ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160

© Фото : ОАКСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : ОАК
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны.
Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который он посетил с инспекцией. Это предприятие занимается производством и ремонтом Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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Кроме того, в соответствии с гособоронзаказом ведется производство еще двух Ту-160, добавили в ведомстве.
Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. А на прошлой неделе самолет приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.
Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, современное вооружение и новые системы управления им, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.
Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуТу-160МВооруженные силы РФ
 
 
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