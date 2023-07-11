https://ria.ru/20230711/tserkov-1883587272.html

Киев делает жизнь монахов канонической УПЦ невыносимой, заявили в РПЦ

Киев делает жизнь монахов канонической УПЦ невыносимой, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.07.2023

Киев делает жизнь монахов канонической УПЦ невыносимой, заявили в РПЦ

Власти Украины стараются сделать жизнь монахов и прихожан канонической УПЦ невыносимой, заводя на них уголовные дела и отправляя оппонентов под домашний арест... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:03

2023-07-11T18:03

2023-07-11T18:03

религия

украина

киев

игорь якимчук

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Власти Украины стараются сделать жизнь монахов и прихожан канонической УПЦ невыносимой, заводя на них уголовные дела и отправляя оппонентов под домашний арест или на фронт, рассказал во вторник на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "Украинские власти стараются сделать жизнь монахов канонической УПЦ невыносимой. Они проводят политику изъятия храмов УПЦ. Проводятся так называемые референдумы, когда появляются какие-то люди, они якобы организуют общины – и тот или иной храм "переходит" в ПЦУ. По этим же бумагам вооруженные люди штурмуют храмы УПЦ. А полиция в отношении их ничего не предпринимает, а молодых людей, противостоящим захватам, тут же по повесткам отправляют на фронт. Многие епископы находятся под домашним арестом, на других заведены уголовные дела", - сказал Якимчук. Протоиерей заявил, что даже в случае захватов храмов УПЦ украинским властям не удается переубедить людей перейти в состав ПЦУ. "Подавляющее количество захваченных украинскими властями храмов пустуют, на дверях висят замки. А общины УПЦ, тем временем, собираются в поле, домах, гаражах – они там проводят богослужения. И такая позиция верных УПЦ верующих – главная проблема для ПЦУ", - сказал Якимчук. Он отметил, что для властей Украины Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры являются "лакомыми кусочками для захвата". "Но, даже изгнав оттуда монахов УПЦ, властям Украины придется столкнуться с задачей их замены, но сделать это невозможно: монахов некем заменить, у ПЦУ просто нет монашества. Это иллюстрация того, что это организация скорее политическая, чем религиозная. Даже если власти Украины отберут все храмы, то мы увидим все убожество ПЦУ", - сказал Якимчук.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, киев, игорь якимчук, московский патриархат, ситуация вокруг упц