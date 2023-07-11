https://ria.ru/20230711/sudno-1883510774.html

ФРГ заявила о судне, которое могло подвезти взрывчатку к "Северным потокам"

ФРГ заявила о судне, которое могло подвезти взрывчатку к "Северным потокам" - РИА Новости, 11.07.2023

ФРГ заявила о судне, которое могло подвезти взрывчатку к "Северным потокам"

Германия сообщила о подозрительном судне, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки для организации терактов на "Северных потоках", соответствующие... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:41

2023-07-11T13:41

2023-07-11T13:45

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ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Германия сообщила о подозрительном судне, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки для организации терактов на "Северных потоках", соответствующие данные представлены в письме, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН. Документ опубликован в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание пройдет во вторник. "В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено, расследование продолжается", - говорится в письме. Как отмечается, точный курс этого судна пока не выяснен, но предполагается, яхту могли использовать "для транспортировки взрывчатых веществ, которые взорвались на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море 26 сентября 2022 года". По данным немецкой стороны, в образцах, взятых с судна в ходе расследования, были обнаружены следы взрывчатых веществ. "Согласно экспертным оценкам, не исключено, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70-80 метров", - отмечается в письме.Германия также считает, что пока невозможно установить причастность какого-либо государства или государственного субъекта к терактам на "Северных потоках"."На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли этим инцидентом государство или государственный субъект. Вся информация, позволяющая прояснить этот вопрос, будет получена в ходе продолжающегося расследования", - говорится в части письма, где изложены выводы немецкого следствия.

https://ria.ru/20230705/ssha-1882407103.html

https://ria.ru/20230614/zaluzhnyy-1878134272.html

https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html

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в мире, германия, оон, северный поток, россия, балтийское море