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Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам - РИА Новости, 11.07.2023
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02:42 11.07.2023 (обновлено: 05:52 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ssha-1883414463.html
Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам - РИА Новости, 11.07.2023
Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Накануне саммита НАТО ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии военного блока с Москвой, заявил журналистам посол России в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T02:42
2023-07-11T05:52
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Накануне саммита НАТО ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии военного блока с Москвой, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. &lt;...&gt; Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса&quot;, — отметил посол.По его словам, меры Запада создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Как сообщало агентство Reuters в мае, государства военного блока намерены утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены НАТО обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.
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в мире, россия, сша, нато, анатолий антонов, джейк салливан, йенс столтенберг, украина
В мире, Россия, США, НАТО, Анатолий Антонов, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Украина
Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам

Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых мер против России на саммите НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Накануне саммита НАТО ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии военного блока с Москвой, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась. Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. <...> Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса", — отметил посол.

По его словам, меры Запада создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая Джо Байдена. Как сообщало агентство Reuters в мае, государства военного блока намерены утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены НАТО обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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