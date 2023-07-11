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Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883600808.html
Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу
Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.07.2023
Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу
Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:50
2023-07-11T18:50
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Приблизительно такие же показатели роста выпуска продукции по широкой номенклатуре боеприпасов различного калибра и предназначения. Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза", - сказал Шойгу. "В 2023 году, за счет расширения производственных мощностей, – за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, - работают круглые сутки без выходных, уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал министр.
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Приблизительно такие же показатели роста выпуска продукции по широкой номенклатуре боеприпасов различного калибра и предназначения. Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза", - сказал Шойгу.
"В 2023 году, за счет расширения производственных мощностей, – за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, - работают круглые сутки без выходных, уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал министр.
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