https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883600808.html

Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу

Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.07.2023

Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу

Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:50

2023-07-11T18:50

2023-07-11T18:50

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Приблизительно такие же показатели роста выпуска продукции по широкой номенклатуре боеприпасов различного калибра и предназначения. Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза", - сказал Шойгу. "В 2023 году, за счет расширения производственных мощностей, – за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, - работают круглые сутки без выходных, уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал министр.

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883591342.html

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россия, сергей шойгу, безопасность