https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883591435.html

Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации

Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации

Президент России Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:17

2023-07-11T18:17

2023-07-11T18:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров с детальными отчетами по текущей обстановке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", - сказал Шойгу журналистам."Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", - добавил министр обороны.

https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878078929.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр