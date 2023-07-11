https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883591435.html
Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации
Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации
Президент России Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:17
2023-07-11T18:17
2023-07-11T18:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров с детальными отчетами по текущей обстановке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", - сказал Шойгу журналистам."Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", - добавил министр обороны.
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878078929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу сообщил, что Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации
Шойгу: Путин дважды в день заслушивает доклады по каждому из направлений спецоперации
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, несмотря на свою загруженность, дважды в сутки заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров с детальными отчетами по текущей обстановке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", - сказал Шойгу журналистам.
"Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи", - добавил министр обороны.
В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников