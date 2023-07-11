https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883590552.html

Российские войска уничтожили 17 танков Leopard с начала контрнаступления

Российские войска уничтожили 17 танков Leopard с начала контрнаступления - РИА Новости, 11.07.2023

Российские войска уничтожили 17 танков Leopard с начала контрнаступления

Российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:13

2023-07-11T18:13

2023-07-11T18:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили свыше 1,2 тысячи единиц бронетехники противника, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Уничтожены… 1244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley", - сказал Шойгу журналистам."С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин", - сказал он.Только за последние два дня на одном из направлений российские военнослужащие уничтожили три танка Leopard и шесть БМП Bradley, сообщил Шойгу."Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", - добавил министр."В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на данном направлении до 90 человек личного состава, 4 танка из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, в мире