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Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883422850.html
Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ
Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ
Увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:33
2023-07-11T07:33
специальная военная операция на украине
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что среди этих украинских женщин-военных есть как офицеры, так и рядовой состав.
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донбасс
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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ

Марочко: в рядах ВСУ становится больше женщин, как офицеров, так и рядовых

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что среди этих украинских женщин-военных есть как офицеры, так и рядовой состав.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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