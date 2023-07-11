https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883422850.html

Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ

Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ

Увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:33

2023-07-11T07:33

2023-07-11T07:33

специальная военная операция на украине

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

в мире

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что среди этих украинских женщин-военных есть как офицеры, так и рядовой состав.

https://ria.ru/20230711/gavrilov-1883421849.html

донбасс

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донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, в мире, вооруженные силы украины