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Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву
Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву
Поставка Западом кассетных боеприпасов Украине – военное преступление, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:27
2023-07-11T14:27
2023-07-11T14:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
нато
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Поставка Западом кассетных боеприпасов Украине – военное преступление, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Беспрецедентное преступное решение поставить на Украину кассетные боеприпасы – это, я считаю, военное преступление, если это произойдет, это противоречит всем международным документам", - заявила Матвиенко. Она отметила, что "такое преступное решение осудил уже целый ряд стран, включая некоторые страны НАТО - о недопустимости поставок такого оружия, потому что все прекрасно понимают, какой огромный ущерб, какой огромный урон, какие огромные катастрофические риски для мирного населения представляет это оружие".
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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, НАТО
Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву
Матвиенко назвала поставку Западом кассетных боеприпасов Украине военным преступлением