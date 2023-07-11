https://ria.ru/20230711/snaryady-1883521637.html

Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву

Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву - РИА Новости, 11.07.2023

Матвиенко отреагировала на решение Запада поставить кассетные снаряды Киеву

Поставка Западом кассетных боеприпасов Украине – военное преступление, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:27

2023-07-11T14:27

2023-07-11T14:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

нато

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Поставка Западом кассетных боеприпасов Украине – военное преступление, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Беспрецедентное преступное решение поставить на Украину кассетные боеприпасы – это, я считаю, военное преступление, если это произойдет, это противоречит всем международным документам", - заявила Матвиенко. Она отметила, что "такое преступное решение осудил уже целый ряд стран, включая некоторые страны НАТО - о недопустимости поставок такого оружия, потому что все прекрасно понимают, какой огромный ущерб, какой огромный урон, какие огромные катастрофические риски для мирного населения представляет это оружие".

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато