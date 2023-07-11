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Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы - РИА Новости, 11.07.2023
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17:13 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/slava-1883571282.html
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы - РИА Новости, 11.07.2023
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:13
2023-07-11T17:13
общество
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
республика крым
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. "Внести... изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания: "12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", - сообщается в тексте документа.
https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html
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общество, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), республика крым
Общество, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Республика Крым
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы

Госдума приняла закон об установлении 12 мая Днем победного завершения Крымской операции

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВеликая отечественная война 1941-1945 годов. Военно-морской флаг над освобожденным Севастополем, 8 мая 1944 года
Великая отечественная война 1941-1945 годов. Военно-морской флаг над освобожденным Севастополем, 8 мая 1944 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Великая отечественная война 1941-1945 годов. Военно-морской флаг над освобожденным Севастополем, 8 мая 1944 года. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.
"Внести... изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания: "12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", - сообщается в тексте документа.
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ОбществоГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Республика Крым
 
 
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