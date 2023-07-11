https://ria.ru/20230711/slava-1883571282.html

Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы

Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы - РИА Новости, 11.07.2023

Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:13

2023-07-11T17:13

2023-07-11T17:13

общество

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

республика крым

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. "Внести... изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания: "12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", - сообщается в тексте документа.

https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), республика крым