https://ria.ru/20230711/slava-1883571282.html
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы - РИА Новости, 11.07.2023
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:13
2023-07-11T17:13
2023-07-11T17:13
общество
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
республика крым
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается установить 12 мая день воинской славы - День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. "Внести... изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания: "12 мая – День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год)", - сообщается в тексте документа.
https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), республика крым
Общество, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Республика Крым
Госдума приняла закон об установлении 12 мая дня воинской славы
Госдума приняла закон об установлении 12 мая Днем победного завершения Крымской операции