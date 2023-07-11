https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html

Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка

Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка - РИА Новости, 11.07.2023

Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка

Анкара пока не определила свои потери от возможного выхода России из "зерновой сделки", но ясность и понимание в том, что это коснется всех участников рынка,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:33

2023-07-11T08:33

2023-07-11T08:33

экономика

россия

черное море

оон

в мире

турция

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Анкара пока не определила свои потери от возможного выхода России из "зерновой сделки", но ясность и понимание в том, что это коснется всех участников рынка, присутствует, такой исход дестабилизирует рынок, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы. Срок действия "зерновой сделки" оканчивается 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по "зерновой сделке" как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. "Нет, точных цифр я вам не назову, такие подсчеты мы пока не вели, но наверняка аналитики определили для себя риски. Скажу так, есть очень четкое и ясное понимание того, что такой исход, так или иначе, коснется всех участников рынка, вплоть до его дестабилизации. Этого никто не хочет, в этом контексте мы продолжаем свои усилия", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос, подсчитала ли Анкара для себя риски от возможного выхода России из "зерновой сделки". Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html

https://ria.ru/20230708/sdelka-1882917110.html

россия

черное море

турция

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экономика, россия, черное море, оон, в мире, турция