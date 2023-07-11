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Источник: Анкара заявляла Западу о недополучениях по зерновой сделке - РИА Новости, 11.07.2023
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07:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883423699.html
Источник: Анкара заявляла Западу о недополучениях по зерновой сделке
Источник: Анкара заявляла Западу о недополучениях по зерновой сделке - РИА Новости, 11.07.2023
Источник: Анкара заявляла Западу о недополучениях по зерновой сделке
Заявления о том, что нуждающиеся страны не получают предполагаемый в зерновой сделке объем продукции, подтверждаются статистикой, Анкара регулярно поднимала... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:50
2023-07-11T07:50
россия
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
россельхозбанк
зерновая сделка
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Заявления о том, что нуждающиеся страны не получают предполагаемый в зерновой сделке объем продукции, подтверждаются статистикой, Анкара регулярно поднимала вопрос перед западными партнерами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы. Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщал, что разговора Путина и Эрдогана в графике пока нет, обсуждение зерновой сделки может состояться при необходимости, но пока ничего нового по ней нет. Ранее он отмечал, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. "Да, статистика показывает, что это так (нуждающиеся страны недополучают продукцию – ред.). Этот вопрос неоднократно поднимался официальной Анкарой, в том числе господином президентом (Эрдоганом), в контактах с западными партнерами, об этом заявлялось открыто. В телефонных переговорах президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным этот факт констатировался, Анкара предлагала различные варианты по переработке и доставке российской продукции в нуждающиеся страны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html
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россия
анкара (провинция)
турция
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россия, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, В мире
Источник: Анкара заявляла Западу о недополучениях по зерновой сделке

Анкара заявляла Западу о недополучении нуждающимися странами продукции по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Заявления о том, что нуждающиеся страны не получают предполагаемый в зерновой сделке объем продукции, подтверждаются статистикой, Анкара регулярно поднимала вопрос перед западными партнерами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы.
Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщал, что разговора Путина и Эрдогана в графике пока нет, обсуждение зерновой сделки может состояться при необходимости, но пока ничего нового по ней нет. Ранее он отмечал, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Вчера, 20:19
"Да, статистика показывает, что это так (нуждающиеся страны недополучают продукцию – ред.). Этот вопрос неоднократно поднимался официальной Анкарой, в том числе господином президентом (Эрдоганом), в контактах с западными партнерами, об этом заявлялось открыто. В телефонных переговорах президента Турции с российским лидером Владимиром Путиным этот факт констатировался, Анкара предлагала различные варианты по переработке и доставке российской продукции в нуждающиеся страны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
Вчера, 07:06
 
РоссияАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTВ мире
 
 
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