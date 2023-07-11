https://ria.ru/20230711/scalp-1883547141.html

Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ

Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023

Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ

Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, передает агентство Reuters. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:55

2023-07-11T15:55

2023-07-11T16:28

специальная военная операция на украине

франция

украина

в мире

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ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, передает агентство Reuters. "Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах SCALP, произведенных европейским изготовителем MBDA", — говорится в публикации.Ранее Reuters сообщало о начале этих поставок под заверения Киева, что вооружения будут использоваться только в пределах "международно признанных границ" Украины. По данным агентства Франс Пресс, первые ракеты SCALP уже находятся на территории страны.В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву эти ракеты для поддержки наступления ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Франции ошибкой. Он отметил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры.

https://ria.ru/20230711/scalp-1883546612.html

франция

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, украина, в мире