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Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
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15:55 11.07.2023 (обновлено: 16:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/scalp-1883547141.html
Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ
Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ
Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, передает агентство Reuters. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:55
2023-07-11T16:28
специальная военная операция на украине
франция
украина
в мире
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ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, передает агентство Reuters. &quot;Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах SCALP, произведенных европейским изготовителем MBDA&quot;, — говорится в публикации.Ранее Reuters сообщало о начале этих поставок под заверения Киева, что вооружения будут использоваться только в пределах "международно признанных границ" Украины. По данным агентства Франс Пресс, первые ракеты SCALP уже находятся на территории страны.В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву эти ракеты для поддержки наступления ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Франции ошибкой. Он отметил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры.
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франция, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, В мире
Франция поставит Украине около 50 ракет дальнего действия SCALP, пишут СМИ

Reuters: Франция поставит Украине в общей сложности около 50 ракет дальнего действия SCALP

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 июл — РИА Новости. Франция поставит Украине в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP, передает агентство Reuters.
«

"Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах SCALP, произведенных европейским изготовителем MBDA", — говорится в публикации.

Ранее Reuters сообщало о начале этих поставок под заверения Киева, что вооружения будут использоваться только в пределах "международно признанных границ" Украины. По данным агентства Франс Пресс, первые ракеты SCALP уже находятся на территории страны.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву эти ракеты для поддержки наступления ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Франции ошибкой. Он отметил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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