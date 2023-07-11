https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html

Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты - РИА Новости, 11.07.2023

Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия — ошибочное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:50

2023-07-11T12:50

2023-07-11T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

франция

украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия — ошибочное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Эти решения могут только "утяжелить участь киевского режима", заключил Песков.О том, что Париж для поддержки "наступления" ВСУ передаст Киеву новые ракеты, "позволяющие наносить удары вглубь", сегодня перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет об авиационных ракетах дальнего действия Scalp. Это аналог Storm Shadow, которые поставляет Великобритания.Ранее Макрон уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230707/zakhvat-1882700892.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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вооруженные силы украины, эммануэль макрон, франция, украина, россия