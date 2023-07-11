Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
Песков назвал решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочным
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия — ошибочное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Эти решения могут только "утяжелить участь киевского режима", заключил Песков.
Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет об авиационных ракетах дальнего действия Scalp. Это аналог Storm Shadow, которые поставляет Великобритания.
Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.
Ранее Макрон уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.