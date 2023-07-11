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Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 11.07.2023 (обновлено: 15:59 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/scalp-1883525557.html
Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ
Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023
Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ
Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия Scalp, сообщило France-Presse со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:42
2023-07-11T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия Scalp, сообщило France-Presse со ссылкой на военный источник."Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента", — приводит агентство слова своего собеседника.Количество передаваемых боеприпасов источник назвал "значительным", они "будут интегрированы с незападными военными самолетами".Париж не считает поставку ракет эскалацией конфликта, подчеркнул собеседник агентства.Кроме того, утверждается, что Киев заверил Париж в применении Scalp только пределах "международно-признанных границ" Украины.По данным агентства Reuters, речь идет в общей сложности о передаче 50 ракет.О том, что Франция для поддержки "наступления" ВСУ передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, сегодня сообщил президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это ошибочное решение, так как Россия будет вынуждена принять контрмеры. Он подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции, эти решения могут только "утяжелить участь киевского режима".Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow 11 мая этого года. Киев сразу начал активно применять их для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску, утром 22 июня — по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.
https://ria.ru/20230707/zakhvat-1882700892.html
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html
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в мире, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина
Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ

AFP: Франция уже поставила Украине значительное число ракет дальнего действия SCALP

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия Scalp, сообщило France-Presse со ссылкой на военный источник.
"Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента", — приводит агентство слова своего собеседника.
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Количество передаваемых боеприпасов источник назвал "значительным", они "будут интегрированы с незападными военными самолетами".
Париж не считает поставку ракет эскалацией конфликта, подчеркнул собеседник агентства.
Кроме того, утверждается, что Киев заверил Париж в применении Scalp только пределах "международно-признанных границ" Украины.
По данным агентства Reuters, речь идет в общей сложности о передаче 50 ракет.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейский разработчик и производитель MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.

О том, что Франция для поддержки "наступления" ВСУ передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, сегодня сообщил президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это ошибочное решение, так как Россия будет вынуждена принять контрмеры. Он подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции, эти решения могут только "утяжелить участь киевского режима".
Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow 11 мая этого года. Киев сразу начал активно применять их для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску, утром 22 июня — по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.
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