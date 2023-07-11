https://ria.ru/20230711/scalp-1883525557.html

Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ

Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2023

Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ

Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия Scalp, сообщило France-Presse со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:42

2023-07-11T14:42

2023-07-11T15:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Франция уже поставила Украине ракеты дальнего действия Scalp, сообщило France-Presse со ссылкой на военный источник."Первые ракеты были доставлены одновременно с объявлением нашего президента", — приводит агентство слова своего собеседника.Количество передаваемых боеприпасов источник назвал "значительным", они "будут интегрированы с незападными военными самолетами".Париж не считает поставку ракет эскалацией конфликта, подчеркнул собеседник агентства.Кроме того, утверждается, что Киев заверил Париж в применении Scalp только пределах "международно-признанных границ" Украины.По данным агентства Reuters, речь идет в общей сложности о передаче 50 ракет.О том, что Франция для поддержки "наступления" ВСУ передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, сегодня сообщил президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это ошибочное решение, так как Россия будет вынуждена принять контрмеры. Он подчеркнул, что передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции, эти решения могут только "утяжелить участь киевского режима".Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow 11 мая этого года. Киев сразу начал активно применять их для ударов по российским тылам и гражданским объектам. В частности, 12 мая были нанесены удары Storm Shadow по Луганску, утром 22 июня — по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.

https://ria.ru/20230707/zakhvat-1882700892.html

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883516096.html

https://ria.ru/20230624/sklad-1880179905.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, украина