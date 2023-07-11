https://ria.ru/20230711/samolet-1883533765.html
В Сомали разбился пассажирский самолет
В Сомали разбился пассажирский самолет - РИА Новости, 11.07.2023
В Сомали разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:20
2023-07-11T15:20
2023-07-11T15:20
в мире
сомали
могадишо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны. "Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в заявлении ведомства, которое разместило в своем Twitter агентство Sonna. На борту самолета было 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах. Портал Garowe сообщает о трех пострадавших, после того как самолет выкатился за пределы ВВП и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. На размещенных в Twitter фотографиях видно, что самолет лишился шасси, а его фюзеляж получил несколько трещин. Как следует из заявления властей, в аэропорту разбился региональный турбовинтовой пассажирский самолет EMB 120, который производился компанией Embraer в Бразилии.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
сомали
могадишо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, могадишо
В Сомали разбился пассажирский самолет
Sonna: пассажирский самолет разбился в аэропорту столицы Сомали, есть пострадавшие
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter
агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
«
"Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в заявлении ведомства, которое разместило в своем Twitter агентство Sonna.
На борту самолета было 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах.
Портал Garowe сообщает о трех пострадавших, после того как самолет выкатился за пределы ВВП и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. На размещенных в Twitter фотографиях видно, что самолет лишился шасси, а его фюзеляж получил несколько трещин.
Как следует из заявления властей, в аэропорту разбился региональный турбовинтовой пассажирский самолет EMB 120, который производился компанией Embraer в Бразилии.
Крупные авиакатастрофы в мире в 2019-2023 годах