https://ria.ru/20230711/samolet-1883533765.html

В Сомали разбился пассажирский самолет

В Сомали разбился пассажирский самолет - РИА Новости, 11.07.2023

В Сомали разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:20

2023-07-11T15:20

2023-07-11T15:20

в мире

сомали

могадишо

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны. "Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в заявлении ведомства, которое разместило в своем Twitter агентство Sonna. На борту самолета было 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах. Портал Garowe сообщает о трех пострадавших, после того как самолет выкатился за пределы ВВП и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. На размещенных в Twitter фотографиях видно, что самолет лишился шасси, а его фюзеляж получил несколько трещин. Как следует из заявления властей, в аэропорту разбился региональный турбовинтовой пассажирский самолет EMB 120, который производился компанией Embraer в Бразилии.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

сомали

могадишо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сомали, могадишо