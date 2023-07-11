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В Сомали разбился пассажирский самолет - РИА Новости, 11.07.2023
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15:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/samolet-1883533765.html
В Сомали разбился пассажирский самолет
В Сомали разбился пассажирский самолет - РИА Новости, 11.07.2023
В Сомали разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:20
2023-07-11T15:20
в мире
сомали
могадишо
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны. "Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в заявлении ведомства, которое разместило в своем Twitter агентство Sonna. На борту самолета было 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах. Портал Garowe сообщает о трех пострадавших, после того как самолет выкатился за пределы ВВП и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. На размещенных в Twitter фотографиях видно, что самолет лишился шасси, а его фюзеляж получил несколько трещин. Как следует из заявления властей, в аэропорту разбился региональный турбовинтовой пассажирский самолет EMB 120, который производился компанией Embraer в Бразилии.
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
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в мире, сомали, могадишо
В мире, Сомали, Могадишо
В Сомали разбился пассажирский самолет

Sonna: пассажирский самолет разбился в аэропорту столицы Сомали, есть пострадавшие

© Depositphotos.com / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Depositphotos.com / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет разбился при посадке в международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо, пострадали несколько человек, сообщило в Twitter агентство Sonna со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
«
"Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде", - говорится в заявлении ведомства, которое разместило в своем Twitter агентство Sonna.
На борту самолета было 30 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах.
Портал Garowe сообщает о трех пострадавших, после того как самолет выкатился за пределы ВВП и врезался в бетонный барьер в нескольких метрах от моря. На размещенных в Twitter фотографиях видно, что самолет лишился шасси, а его фюзеляж получил несколько трещин.
Как следует из заявления властей, в аэропорту разбился региональный турбовинтовой пассажирский самолет EMB 120, который производился компанией Embraer в Бразилии.
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В миреСомалиМогадишо
 
 
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