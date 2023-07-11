https://ria.ru/20230711/sammit-1883625895.html

Решения на саммите НАТО не представили угрозы для России, заявили в Совфеде

Решения на саммите НАТО не представили угрозы для России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.07.2023

Решения на саммите НАТО не представили угрозы для России, заявили в Совфеде

Саммит в Вильнюсе является большим спектаклем, режиссеры которого находятся в Вашингтоне, его решения не несут угрозу России, сказал РИА Новости во вторник... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:29

2023-07-11T21:29

2023-07-11T21:29

украина

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Саммит в Вильнюсе является большим спектаклем, режиссеры которого находятся в Вашингтоне, его решения не несут угрозу России, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Литве. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. "Этот саммит - это такой большой спектакль. Режиссёры, конечно, в Вашингтоне. Столько было помпы, пригнали технику, самолет "Судного дня" пригнали. Хотелось задать вопрос - а кто на вас собирается нападать? Неужели вы думаете, вы нам нужны? Специально нагнетают напряжённость", - сказал Джабаров. По его мнению, "ничего серьёзного этот саммит не дал и не мог дать, для нас никакой новой угрозы не возникает". По словам сенатора, главную роль отдали комику. "Завтра он будет выступать, все будут ему сочувствовать, похлопывать по плечу (Владимира) Зеленского. Но ответ будет один, они все в душе его, конечно, презирают. Потому что он показал себя абсолютно ничтожным руководителем, попрошайкой, который ходит с протянутой рукой и который обещал многое и ничего не выполнил", - отметил Джабаров. И самое главное, они стали понимать, что они вбухали в Украину огромное количество денег и самое страшное для них, что никто не будет возвращать им эти деньги, это же всё в виде кредитов шло, сказал законодатель. "Сохранится ли Украина, сохранится ли сам Зеленский?" - подчеркнул Джабаров. Когда участники альянса говорят про условия, что все страны должны согласиться на членство Украины в НАТО, это представляет собой игру на человека не осведомлённого, подчеркнул Джабаров. "Потому что мы знаем - когда американцам надо чего-то добиться, они заставят любую страну НАТО поддержать то или иное решение, обещать - не значит жениться", сказал парламентарий. "И это длиться может бесконечно, американцы в этом заинтересованы, потому что их задача максимально ослабить Россию. А то, что погибает огромное число украинцев их мало волнует, это для них абсолютно чужой народ", - отметил политик. Джабаров подчеркнул, что Россия значительно нарастила производство вооружения. "Когда США поймут, что Украина трещит по швам, конечно, они заставят Украину остановиться и будут просить проводить переговоры", - полагает сенатор.

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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украина, россия, вашингтон (штат), владимир джабаров, нато, совет федерации рф, в мире