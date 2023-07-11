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Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
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20:39 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883620690.html
Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023
Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе
НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заняла намного более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо, считает европейский эксперт, бывший... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:39
2023-07-11T20:39
в мире
вильнюс
австралия
новая зеландия
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заняла намного более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. "После речи (генсека НАТО) Йенса Столтенберга в Вильнюсе по итогам первого дня заседания совета НАТО можно осознать, что НАТО заняла более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо. В его речи, конечно, присутствует хвастовство тем фактом, что Балтийское море стало озером НАТО, однако еще сильнее поражает то, что НАТО теперь хочет донести свою агрессивность с Северной Атлантики до Тихоокеанского региона, яро критикуя Китай, чтобы удовлетворить американцев, несомненно, стоящих во главе альянса", - сказал он РИА Новости. В частности, эксперт отметил заявление Столтенберга о подготовке встречи между НАТО и рядом таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, с целью начать "агрессивно вмешиваться" в ситуацию в Тихоокеанском регионе. "Поразительно. Когда это было решено и подтверждено 31 страной-членом? Я бы предложил изменить название НАТО и называть её "Организацией мирового договора", - выразил удивление Анро. Кроме того, альянс подтвердил, что продолжит поставлять вооружение и боеприпасы Украине, что позволит её армии достичь полной готовности с поддержкой Запада, полагает эксперт. По словам генсека НАТО, в 2023 году расходы на оборону среди её членов выросли на рекордные за десятилетия 8,3% и составили 450 миллиардов евро, добавил он.
https://ria.ru/20230711/nato-1883602411.html
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в мире, вильнюс, австралия, новая зеландия, йенс столтенберг, нато
В мире, Вильнюс, Австралия, Новая Зеландия, Йенс Столтенберг, НАТО
Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Эксперт Анро: первые итоги саммита НАТО показали агрессивную и наступательную позицию

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заняла намного более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
"После речи (генсека НАТО) Йенса Столтенберга в Вильнюсе по итогам первого дня заседания совета НАТО можно осознать, что НАТО заняла более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо. В его речи, конечно, присутствует хвастовство тем фактом, что Балтийское море стало озером НАТО, однако еще сильнее поражает то, что НАТО теперь хочет донести свою агрессивность с Северной Атлантики до Тихоокеанского региона, яро критикуя Китай, чтобы удовлетворить американцев, несомненно, стоящих во главе альянса", - сказал он РИА Новости.
В частности, эксперт отметил заявление Столтенберга о подготовке встречи между НАТО и рядом таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, с целью начать "агрессивно вмешиваться" в ситуацию в Тихоокеанском регионе.
"Поразительно. Когда это было решено и подтверждено 31 страной-членом? Я бы предложил изменить название НАТО и называть её "Организацией мирового договора", - выразил удивление Анро.
Кроме того, альянс подтвердил, что продолжит поставлять вооружение и боеприпасы Украине, что позволит её армии достичь полной готовности с поддержкой Запада, полагает эксперт.
По словам генсека НАТО, в 2023 году расходы на оборону среди её членов выросли на рекордные за десятилетия 8,3% и составили 450 миллиардов евро, добавил он.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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