https://ria.ru/20230711/sammit-1883620690.html

Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 11.07.2023

Европейский эксперт оценил итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заняла намного более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо, считает европейский эксперт, бывший... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:39

2023-07-11T20:39

2023-07-11T20:39

в мире

вильнюс

австралия

новая зеландия

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537613_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_156bd7e6dd78b13fb61f85037125ac75.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заняла намного более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. "После речи (генсека НАТО) Йенса Столтенберга в Вильнюсе по итогам первого дня заседания совета НАТО можно осознать, что НАТО заняла более наступательную и агрессивную позицию, чем когда-либо. В его речи, конечно, присутствует хвастовство тем фактом, что Балтийское море стало озером НАТО, однако еще сильнее поражает то, что НАТО теперь хочет донести свою агрессивность с Северной Атлантики до Тихоокеанского региона, яро критикуя Китай, чтобы удовлетворить американцев, несомненно, стоящих во главе альянса", - сказал он РИА Новости. В частности, эксперт отметил заявление Столтенберга о подготовке встречи между НАТО и рядом таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, с целью начать "агрессивно вмешиваться" в ситуацию в Тихоокеанском регионе. "Поразительно. Когда это было решено и подтверждено 31 страной-членом? Я бы предложил изменить название НАТО и называть её "Организацией мирового договора", - выразил удивление Анро. Кроме того, альянс подтвердил, что продолжит поставлять вооружение и боеприпасы Украине, что позволит её армии достичь полной готовности с поддержкой Запада, полагает эксперт. По словам генсека НАТО, в 2023 году расходы на оборону среди её членов выросли на рекордные за десятилетия 8,3% и составили 450 миллиардов евро, добавил он.

https://ria.ru/20230711/nato-1883602411.html

вильнюс

австралия

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вильнюс, австралия, новая зеландия, йенс столтенберг, нато