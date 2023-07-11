https://ria.ru/20230711/sammit-1883500694.html

Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС

Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.07.2023

Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что как... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:03

2023-07-11T13:03

2023-07-11T13:03

россия

юар

владимир путин

брикс

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным."Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России принять участие в очном режиме.

https://ria.ru/20230707/briks-1882887565.html

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россия, юар, владимир путин, брикс, дмитрий песков, в мире