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Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.07.2023
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13:03 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883500694.html
Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС
Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.07.2023
Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что как... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:03
2023-07-11T13:03
россия
юар
владимир путин
брикс
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным."Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России принять участие в очном режиме.
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россия, юар, владимир путин, брикс, дмитрий песков, в мире
Россия, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос об очном участии Путина в саммите БРИКС

Песков заявил, что обдумываются различные варианты участия Путина в саммите БРИКС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что как президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, будет очным.
«
"Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России принять участие в очном режиме.
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