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Песков заявил об антироссийском настрое стран НАТО в преддверии саммита - РИА Новости, 11.07.2023
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12:57 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883499074.html
Песков заявил об антироссийском настрое стран НАТО в преддверии саммита
Песков заявил об антироссийском настрое стран НАТО в преддверии саммита - РИА Новости, 11.07.2023
Песков заявил об антироссийском настрое стран НАТО в преддверии саммита
Представители стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе демонстрируют сильный антироссийский настрой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:57
2023-07-11T12:57
в мире
вильнюс
дмитрий песков
россия
украина
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе демонстрируют сильный антироссийский настрой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Содержательная часть в канун этого саммита уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов альянса",- сказал Песков на вопрос о том, какие ожидания у Кремля от этого саммита и вызывает ли напряженность тот факт, что саммит проходит вблизи границ России. Он также добавил, что важна именно "содержательная часть этого мероприятия", а не то, где он именно проходит, "близко ли, далеко от России". Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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в мире, вильнюс, дмитрий песков, россия, украина, нато
В мире, Вильнюс, Дмитрий Песков, Россия, Украина, НАТО
Песков заявил об антироссийском настрое стран НАТО в преддверии саммита

Песков: страны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе демонстрируют антироссийский настрой

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представители стран НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе демонстрируют сильный антироссийский настрой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Содержательная часть в канун этого саммита уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов альянса",- сказал Песков на вопрос о том, какие ожидания у Кремля от этого саммита и вызывает ли напряженность тот факт, что саммит проходит вблизи границ России.
Он также добавил, что важна именно "содержательная часть этого мероприятия", а не то, где он именно проходит, "близко ли, далеко от России".
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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В миреВильнюсДмитрий ПесковРоссияУкраинаНАТО
 
 
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