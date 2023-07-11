На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии
Президент Словакии Чапутова: на саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной
© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО решаться на саммите в Вильнюсе не будет, планируется обсудить усиление сотрудничества между украинской стороной и альянсом, заявила во вторник президент Словакии Зузана Чапутова.
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"На этом саммите по поводу самого членства решать не будем, будем говорить об усилении практического и политического сотрудничества с Украиной, что считаем, конечно, очень важным", - сказала Чапутова журналистам в самолете по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе.
Ранее президент Словакии говорила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства".
Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявлял, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
Глава словацкого парламента Борис Коллар также заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.