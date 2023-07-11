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На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии - РИА Новости, 11.07.2023
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12:13 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/sammit-1883478219.html
На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии
На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии - РИА Новости, 11.07.2023
На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии
Вопрос членства Украины в НАТО решаться на саммите в Вильнюсе не будет, планируется обсудить усиление сотрудничества между украинской стороной и альянсом,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:13
2023-07-11T12:13
в мире
украина
вильнюс
словакия
зузана чапутова
нато
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БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО решаться на саммите в Вильнюсе не будет, планируется обсудить усиление сотрудничества между украинской стороной и альянсом, заявила во вторник президент Словакии Зузана Чапутова. "На этом саммите по поводу самого членства решать не будем, будем говорить об усилении практического и политического сотрудничества с Украиной, что считаем, конечно, очень важным", - сказала Чапутова журналистам в самолете по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе. Ранее президент Словакии говорила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства". Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявлял, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну. Глава словацкого парламента Борис Коллар также заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230709/sammit-1883157234.html
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в мире, украина, вильнюс, словакия, зузана чапутова, нато
В мире, Украина, Вильнюс, Словакия, Зузана Чапутова, НАТО
На саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной, заявили в Словакии

Президент Словакии Чапутова: на саммите НАТО будут решать вопросы диалога с Украиной

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 11 июл - РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО решаться на саммите в Вильнюсе не будет, планируется обсудить усиление сотрудничества между украинской стороной и альянсом, заявила во вторник президент Словакии Зузана Чапутова.
«
"На этом саммите по поводу самого членства решать не будем, будем говорить об усилении практического и политического сотрудничества с Украиной, что считаем, конечно, очень важным", - сказала Чапутова журналистам в самолете по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий
9 июля, 22:59
Ранее президент Словакии говорила, что Украина станет членом НАТО, "когда это позволят обстоятельства".
Бывший премьер-министр страны, лидер крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в свою очередь считает, что членство Украины в НАТО противоречит национальным интересам Словакии. Он заявлял, что подталкивать Украину к НАТО могут лишь те, кто хочет развязать третью мировую войну.
Глава словацкого парламента Борис Коллар также заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока там не будет мира.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
В миреУкраинаВильнюсСловакияЗузана ЧапутоваНАТО
 
 
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