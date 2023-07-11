https://ria.ru/20230711/rubl-1883614233.html
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля - РИА Новости, 11.07.2023
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:39
2023-07-11T19:39
2023-07-11T19:48
совет федерации рф
экономика
анатолий артамонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866913938_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4fc4e8208c9e1b06090c447b927076b6.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов.Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты."Рассмотрим", - подтвердил Артамонов, отвечая о дате рассмотрения закона о цифровом рубле на следующем заседании палаты 19 июля.Глава комитета считает, что сенаторы поддержат документ.
https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866913938_146:0:1966:1365_1920x0_80_0_0_a8e331decc02373a5e1e322bb598b362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, экономика, анатолий артамонов, россия
Совет Федерации РФ, Экономика, Анатолий Артамонов, Россия
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
Глава комитета Артамонов: Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов.
Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.
"Рассмотрим", - подтвердил Артамонов, отвечая о дате рассмотрения закона о цифровом рубле на следующем заседании палаты 19 июля.
Глава комитета считает, что сенаторы поддержат документ.
Цифровой рубль: что это такое и как его использовать