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Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля - РИА Новости, 11.07.2023
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19:39 11.07.2023 (обновлено: 19:48 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rubl-1883614233.html
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля - РИА Новости, 11.07.2023
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля
Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:39
2023-07-11T19:48
совет федерации рф
экономика
анатолий артамонов
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов.Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты."Рассмотрим", - подтвердил Артамонов, отвечая о дате рассмотрения закона о цифровом рубле на следующем заседании палаты 19 июля.Глава комитета считает, что сенаторы поддержат документ.
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совет федерации рф, экономика, анатолий артамонов, россия
Совет Федерации РФ, Экономика, Анатолий Артамонов, Россия
Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля

Глава комитета Артамонов: Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов.
Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты.
"Рассмотрим", - подтвердил Артамонов, отвечая о дате рассмотрения закона о цифровом рубле на следующем заседании палаты 19 июля.
Глава комитета считает, что сенаторы поддержат документ.
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