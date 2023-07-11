https://ria.ru/20230711/rubl-1883614233.html

Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля

Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля - РИА Новости, 11.07.2023

Совфед рассмотрит закон о цифровом рубле 19 июля

Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:39

2023-07-11T19:39

2023-07-11T19:48

совет федерации рф

экономика

анатолий артамонов

россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета СФ Анатолий Артамонов.Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты."Рассмотрим", - подтвердил Артамонов, отвечая о дате рассмотрения закона о цифровом рубле на следующем заседании палаты 19 июля.Глава комитета считает, что сенаторы поддержат документ.

https://ria.ru/20230401/tsifrovoy_rubl-1862252208.html

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совет федерации рф, экономика, анатолий артамонов, россия