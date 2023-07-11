https://ria.ru/20230711/rezervy-1883622260.html

СМИ: в НАТО считают, что у Украины еще есть резервы для наступления

СМИ: в НАТО считают, что у Украины еще есть резервы для наступления - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: в НАТО считают, что у Украины еще есть резервы для наступления

Украина еще не направила всех своих военных на контрнаступление, а конфликт может длиться еще "многие месяцы", сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:55

2023-07-11T20:55

2023-07-11T20:55

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

сергей шойгу

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украина еще не направила всех своих военных на контрнаступление, а конфликт может длиться еще "многие месяцы", сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из НАТО. "Украина все еще не полностью направила все силы на контрнаступление... это значит, что уровень украинских военных, который наблюдался до настоящего времени, может увеличиться до окончания контрнаступления", - говорится в материале. Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883560113.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

россия

киев

сша

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россия, киев, сша, сергей шойгу, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины