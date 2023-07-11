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Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/rakety-1883573223.html
Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ
Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ
Поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:20
2023-07-11T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
франция
андрей марочко
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева. "Сегодняшнее заявление о том, что Франция будет передавать ракеты большой дальности, ведёт только к эскалации конфликта, а также подвергает опасности жизни мирных граждан нашей республики и не только", - сказал Марочко. Французский телеканал LCI сообщал, что речь о ракетах дальнего действия SCALP. Это фактически французская версия британской Storm Shadow, уже поставляемой ВСУ и запасы которой оказались "выбиты" ударами ВС РФ. Дальность - до 1,4 тысячи километров. "Франция пытается вслед за свои своими, скажем так, коллегами из Великобритании продолжать ту цель, которую они преследуют, чтобы конфликт продолжался. Как можно дольше, чтобы русские убивали русских. На данном этапе те ракеты, которые уже поставлены на Украину, будут использованы для того, чтобы наносить удары, чтобы обострить ситуацию, и приведут к еще большим жертвам среди мирного населения", - отметил Марочко.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html
https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html
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в мире, франция, андрей марочко, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Андрей Марочко, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ

Подполковник Марочко: поставки ВСУ французских ракет увеличат жертвы среди мирных жителей

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/Scalp
Ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Политолог назвал поставку Украине французских ракет утешительным пряником
Вчера, 16:18
"Сегодняшнее заявление о том, что Франция будет передавать ракеты большой дальности, ведёт только к эскалации конфликта, а также подвергает опасности жизни мирных граждан нашей республики и не только", - сказал Марочко.
Французский телеканал LCI сообщал, что речь о ракетах дальнего действия SCALP. Это фактически французская версия британской Storm Shadow, уже поставляемой ВСУ и запасы которой оказались "выбиты" ударами ВС РФ. Дальность - до 1,4 тысячи километров.
«
"Франция пытается вслед за свои своими, скажем так, коллегами из Великобритании продолжать ту цель, которую они преследуют, чтобы конфликт продолжался. Как можно дольше, чтобы русские убивали русских. На данном этапе те ракеты, которые уже поставлены на Украину, будут использованы для того, чтобы наносить удары, чтобы обострить ситуацию, и приведут к еще большим жертвам среди мирного населения", - отметил Марочко.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Во Франции назвали Макрона сумасшедшим из-за передачи Киеву ракет SCALP
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияАндрей МарочкоЭммануэль МакронВооруженные силы Украины
 
 
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