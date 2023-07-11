https://ria.ru/20230711/rakety-1883573223.html

Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ

Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперт предрек рост жертв среди жителей из-за поставок Францией ракет ВСУ

Поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:20

2023-07-11T17:20

2023-07-11T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

франция

андрей марочко

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июл – РИА Новости. Поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков назвал это ошибочным решением, которое чреватое последствиями для Киева. "Сегодняшнее заявление о том, что Франция будет передавать ракеты большой дальности, ведёт только к эскалации конфликта, а также подвергает опасности жизни мирных граждан нашей республики и не только", - сказал Марочко. Французский телеканал LCI сообщал, что речь о ракетах дальнего действия SCALP. Это фактически французская версия британской Storm Shadow, уже поставляемой ВСУ и запасы которой оказались "выбиты" ударами ВС РФ. Дальность - до 1,4 тысячи километров. "Франция пытается вслед за свои своими, скажем так, коллегами из Великобритании продолжать ту цель, которую они преследуют, чтобы конфликт продолжался. Как можно дольше, чтобы русские убивали русских. На данном этапе те ракеты, которые уже поставлены на Украину, будут использованы для того, чтобы наносить удары, чтобы обострить ситуацию, и приведут к еще большим жертвам среди мирного населения", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883554228.html

https://ria.ru/20230711/rakety-1883545070.html

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в мире, франция, андрей марочко, эммануэль макрон, вооруженные силы украины