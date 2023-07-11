https://ria.ru/20230711/puteshestviya-1883283308.html
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны - РИА Новости, 11.07.2023
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны
Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:43
2023-07-11T01:43
2023-07-11T01:43
туризм
туризм
новости - туризм
токио
сингапур (город)
сеул
туристы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.
https://ria.ru/20230706/oteli-1882653623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, токио, сингапур (город), сеул, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Токио, Сингапур (город), Сеул, туристы
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны
Исследование: летом россияне стали чаще путешествовать в Токио, Сингапур и Сеул