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Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
01:43 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/puteshestviya-1883283308.html
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны - РИА Новости, 11.07.2023
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны
Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:43
2023-07-11T01:43
туризм
туризм
новости - туризм
токио
сингапур (город)
сеул
туристы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.
https://ria.ru/20230706/oteli-1882653623.html
токио
сингапур (город)
сеул
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2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, токио, сингапур (город), сеул, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Токио, Сингапур (город), Сеул, туристы
Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны

Исследование: летом россияне стали чаще путешествовать в Токио, Сингапур и Сеул

© Depositphotos.com / sepavoneКвартал Акихабара в Токио, Япония
Квартал Акихабара в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Depositphotos.com / sepavone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.
На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.
Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.
Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.
Эгейское побережье - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются
6 июля, 18:52
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТокиоСингапур (город)Сеултуристы
 
 
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