https://ria.ru/20230711/puteshestviya-1883283308.html

Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны

Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны - РИА Новости, 11.07.2023

Названы самые популярные у самостоятельных туристов страны

Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:43

2023-07-11T01:43

2023-07-11T01:43

туризм

туризм

новости - туризм

токио

сингапур (город)

сеул

туристы

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Определены страны и направления, ставшие более востребованными летом 2023-го у россиян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, лидером стал Токио, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Оказалось, что самый большой рост показал Токио: за год спрос на гостиницы увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера составляет 3,1 тысячи рублей в сутки.На втором месте — Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Здесь ночь в отеле обойдется примерно в пять тысяч рублей.Третье и четвертое места — у Сеула и Варадеро, этим летом они стали в четыре раза популярнее у туристов из России. В Южной Корее ночь в гостинице стоит порядка 2,3 тысячи рублей, а на Кубе — 5,2 тысячи рублей. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер в столице Таиланда можно за тысячу рублей в день.Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, доли которых выросла более чем на 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие.

https://ria.ru/20230706/oteli-1882653623.html

токио

сингапур (город)

сеул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, токио, сингапур (город), сеул, туристы