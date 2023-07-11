https://ria.ru/20230711/predprinimateli-1883365630.html

Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч - РИА Новости, 11.07.2023

Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

За первое полугодие 2023 года число предпринимателей - уникальных пользователей столичного портала поставщиков увеличилось на 17 тысяч, достигнув 310 тысяч,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:15

2023-07-11T14:15

2023-07-11T14:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За первое полугодие 2023 года число предпринимателей - уникальных пользователей столичного портала поставщиков увеличилось на 17 тысяч, достигнув 310 тысяч, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары и услуги, а госзаказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом, достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что из 17,2 тысячи новых пользователей, присоединившихся к порталу в этом году, более трети - индивидуальные предприниматели и физические лица. Город уже подписал с новыми поставщиками более 12 тысяч контрактов на сумму 2,3 миллиарда рублей.Как уточнили в городском департаменте по конкурентной политике, на столичном ресурсе работают предприниматели со всей страны. Так, более половины новых пользователей – это поставщики из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов РФ.

https://ria.ru/20230703/biznes-tsentry-1881557009.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва