https://ria.ru/20230711/poteri-1883591771.html
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня
Российские военнослужащие с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:19
2023-07-11T18:19
2023-07-11T18:19
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
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польша
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета, в том числе американские М777 и другие иностранные системы, использующиеся Киевом, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С 4 июня … мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу. "Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия. Еще раз повторю – 403 орудия, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, россия, киев, польша
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Киев, Польша
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня
Шойгу: ВС России с 4 июня уничтожили два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 арторудия и миномета