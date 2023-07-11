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Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/poteri-1883591771.html
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня
Российские военнослужащие с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:19
2023-07-11T18:19
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
киев
польша
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета, в том числе американские М777 и другие иностранные системы, использующиеся Киевом, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С 4 июня … мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу. "Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия. Еще раз повторю – 403 орудия, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции", - добавил он.
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сергей шойгу, россия, киев, польша
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Киев, Польша
Шойгу рассказал об украинских потерях с 4 июня

Шойгу: ВС России с 4 июня уничтожили два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 арторудия и миномета

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета, в том числе американские М777 и другие иностранные системы, использующиеся Киевом, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С 4 июня … мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу.
"Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия. Еще раз повторю – 403 орудия, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияКиевПольша
 
 
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