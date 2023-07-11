https://ria.ru/20230711/poteri-1883430128.html

Эксперт рассказал о потерях ВСУ из-за попыток прорвать оборону у Артемовска

Эксперт рассказал о потерях ВСУ из-за попыток прорвать оборону у Артемовска - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперт рассказал о потерях ВСУ из-за попыток прорвать оборону у Артемовска

Украинские войска не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, ежедневно теряя порядка батальона личного состава, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:08

2023-07-11T09:08

2023-07-11T09:08

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, ежедневно теряя порядка батальона личного состава, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка вооруженные формирования Украины "продолжают попытки прорвать нашу линию обороны". "Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удаётся. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко добавил, что украинское командование игнорирует такие потери, посылая на верную гибель все новых солдат. Накануне начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в течение суток продолжали отражать попытки украинских штурмовиков прорвать оборону, в том числе, на соледаро-артемовском направлении, где расчеты РСЗО "Торнадо-С" поразили район сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ. Батальон - главное тактическое подразделение в сухопутной части ВСУ, численность — 400-800 солдат.

https://ria.ru/20230708/spetsopertsiya-1882969251.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины