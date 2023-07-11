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"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90
"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 - РИА Новости, 11.07.2023
"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90
"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, "Камаз" - поставки автомобилей в 17,6 раза, заявил во вторник журналистам РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:18
2023-07-11T20:18
2023-07-11T20:18
россия
сергей шойгу
уралвагонзавод
т-72 "урал"
т-90
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, "Камаз" - поставки автомобилей в 17,6 раза, заявил во вторник журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Камаз" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза. "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза", - сообщил министр.
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россия, сергей шойгу, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90
Россия, Сергей Шойгу, Уралвагонзавод, Т-72 "Урал", Т-90
"Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90
Шойгу: Уралвагонзавод нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза