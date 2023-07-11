https://ria.ru/20230711/postavki-1883601575.html

Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России

Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России

Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:51

2023-07-11T18:51

2023-07-11T18:51

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 в три раза. "Автомобильный завод "Урал", нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html

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2023

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россия, сергей шойгу, ка-52 "аллигатор", ми-28