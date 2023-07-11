https://ria.ru/20230711/postavki-1883601575.html
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:51
2023-07-11T18:51
2023-07-11T18:51
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
ка-52 "аллигатор"
ми-28
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 в три раза. "Автомобильный завод "Урал", нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_394:453:2521:2048_1920x0_80_0_0_a354a8ae51c4934a29004f93a5e74ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
Глава Минобороны Шойгу: поставки в ВС России Ка-52 выросли в два раза, а Ми-28 — в три