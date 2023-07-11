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Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/postavki-1883601575.html
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России
Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:51
2023-07-11T18:51
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 в три раза. "Автомобильный завод "Урал", нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз", - сказал Шойгу.
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россия, сергей шойгу, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Шойгу рассказал о поставках ударных вертолетов в ВС России

Глава Минобороны Шойгу: поставки в ВС России Ка-52 выросли в два раза, а Ми-28 — в три

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки вертолетов Ка-52 российским Вооружённым силам выросли в два раза, Ми-28 в три раза, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 в три раза. "Автомобильный завод "Урал", нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз", - сказал Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Вчера, 18:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуКа-52 "Аллигатор"Ми-28
 
 
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