https://ria.ru/20230711/podkreplenie-1883427151.html

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2023

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:37

2023-07-11T08:37

2023-07-11T08:37

специальная военная операция на украине

красный лиман

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника. Бронетехнику и личный состав подтягивают в основном из Константиновки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что под Красным Лиманом фиксируют появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей Украины. Как в понедельник сообщили в Минобороны РФ, группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожены до 85 украинских военных, 7 единиц техники.

https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html

красный лиман

луганская народная республика

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красный лиман, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины