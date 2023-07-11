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Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podkreplenie-1883427151.html
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2023
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:37
2023-07-11T08:37
специальная военная операция на украине
красный лиман
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника. Бронетехнику и личный состав подтягивают в основном из Константиновки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что под Красным Лиманом фиксируют появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей Украины. Как в понедельник сообщили в Минобороны РФ, группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожены до 85 украинских военных, 7 единиц техники.
https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html
красный лиман
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красный лиман, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР

Военный эксперт Марочко сообщил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника. Бронетехнику и личный состав подтягивают в основном из Константиновки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что под Красным Лиманом фиксируют появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей Украины.
Как в понедельник сообщили в Минобороны РФ, группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожены до 85 украинских военных, 7 единиц техники.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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