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Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2023
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:37
2023-07-11T08:37
2023-07-11T08:37
специальная военная операция на украине
красный лиман
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника. Бронетехнику и личный состав подтягивают в основном из Константиновки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что под Красным Лиманом фиксируют появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей Украины. Как в понедельник сообщили в Минобороны РФ, группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожены до 85 украинских военных, 7 единиц техники.
https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html
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красный лиман, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, сообщили в ЛНР
Военный эксперт Марочко сообщил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман