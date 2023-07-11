https://ria.ru/20230711/pererabotka-1883558256.html

"Аэрофлот" перерабатывает форму бортпроводников, тонны газет, тысячи пледов

"Аэрофлот" перерабатывает форму бортпроводников, тонны газет, тысячи пледов - РИА Новости, 11.07.2023

"Аэрофлот" перерабатывает форму бортпроводников, тонны газет, тысячи пледов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" направляет на переработку всю старую форму бортпроводников, тонны газет и тысячи пледов, следует из годового... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:33

2023-07-11T16:33

2023-07-11T16:33

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" направляет на переработку всю старую форму бортпроводников, тонны газет и тысячи пледов, следует из годового отчета компании."Сто процентов униформы бортпроводников "Аэрофлота" направляется на переработку", - говорится в отчете авиакомпании за 2022 год.Ранее эти данные не публиковались, уточнили РИА Новости в компании."Аэрофлот" опубликовал информацию и о переработке предметов комфорта, использованных на рейсах авиакомпании в 2022 году. Это 67 тонн стекла, 256 тонн газет и журналов, 59 тысяч пледов, подушек, одеял, подголовников и матрасов.Группа отмечает в своем отчете, что снижает углеродный след, эксплуатируя молодой парк и реализуя программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2030 года."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является РФ с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20230628/premiya-1880892342.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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