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Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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17:11 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/peregovory-1883570448.html
Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО
Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о членстве Швеции в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:11
2023-07-11T17:11
в мире
швеция
венгрия
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
финляндия
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о членстве Швеции в альянсе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Будущее членство Швеции в НАТО является постоянной темой для разговоров в течение двух дней: премьер-министр Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсуждали этот вопрос и будут постоянно обсуждать его в будущем", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Ранее он сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html
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в мире, швеция, венгрия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, финляндия, петер сийярто, нато
В мире, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган, Финляндия, Петер Сийярто, НАТО
Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о членстве Швеции в альянсе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Будущее членство Швеции в НАТО является постоянной темой для разговоров в течение двух дней: премьер-министр Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсуждали этот вопрос и будут постоянно обсуждать его в будущем", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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Ранее он сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская.
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В миреШвецияВенгрияВиктор ОрбанРеджеп Тайип ЭрдоганФинляндияПетер СийяртоНАТО
 
 
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