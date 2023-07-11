Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто: Орбан провел переговоры с Эрдоганом о членстве Швеции в НАТО
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о членстве Швеции в альянсе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Будущее членство Швеции в НАТО является постоянной темой для разговоров в течение двух дней: премьер-министр Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они обсуждали этот вопрос и будут постоянно обсуждать его в будущем", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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