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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год - РИА Новости, 11.07.2023
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21:13 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/otchet-1883624598.html
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год - РИА Новости, 11.07.2023
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:13
2023-07-11T21:13
экономика
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС; по расходам – 2,797 триллиона рублей (99,4% к плану). Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 122 миллиарда рублей при планировавшемся дефиците в 21,8 миллиарда рублей. За 2022 год ФОМС из федерального бюджета было передано около 47,5 миллиарда рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 миллиарда рублей. Бюджету ФОМС, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". А межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 миллиарда рублей.
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экономика, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
Экономика, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ
Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год.
Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС; по расходам – 2,797 триллиона рублей (99,4% к плану).
Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 122 миллиарда рублей при планировавшемся дефиците в 21,8 миллиарда рублей.
За 2022 год ФОМС из федерального бюджета было передано около 47,5 миллиарда рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 миллиарда рублей.
Бюджету ФОМС, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". А межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 миллиарда рублей.
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ЭкономикаРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФ
 
 
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