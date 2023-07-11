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Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 11.07.2023 (обновлено: 18:36 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/orlan-1883591996.html
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза - РИА Новости, 11.07.2023
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза
Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:20
2023-07-11T18:36
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу."Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза. Там работают 24/7 и работают очень эффективно", - сказал он.
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сергей шойгу, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза

Шойгу сообщил, что поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза. Там работают 24/7 и работают очень эффективно", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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