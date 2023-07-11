https://ria.ru/20230711/orlan-1883591996.html

Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза

Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза - РИА Новости, 11.07.2023

Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза

Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:20

2023-07-11T18:20

2023-07-11T18:36

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу."Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза. Там работают 24/7 и работают очень эффективно", - сказал он.

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр