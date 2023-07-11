https://ria.ru/20230711/orlan-1883591996.html
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза - РИА Новости, 11.07.2023
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза
Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:20
2023-07-11T18:20
2023-07-11T18:36
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Поставки разведывательных беспилотников типа "Орлан" в российскую армию увеличены в 53 раза, заявил журналистам во вторник министр обороны России Сергей Шойгу."Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза. Там работают 24/7 и работают очень эффективно", - сказал он.
https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза
Шойгу сообщил, что поставки беспилотников "Орлан" в российскую армию выросли в 53 раза