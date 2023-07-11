https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Шойгу высказался о работе российского ОПК - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:34
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825719459_0:30:2800:1605_1920x0_80_0_0_939821aeddaba0e05c77d358a99de3c4.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной военной операции, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" - в два раза. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сообщил министр", - сказал Шойгу. Он добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в 5 раз.
https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825719459_70:0:2559:1867_1920x0_80_0_0_02fb8135967c8f26f98cf0828be84cd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Шойгу: ОПК смог быстро нарастить производство востребованного оружия для спецоперации
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной военной операции, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" - в два раза. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сообщил министр", - сказал Шойгу.
Он добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в 5 раз.
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК