https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html

Шойгу высказался о работе российского ОПК

Шойгу высказался о работе российского ОПК - РИА Новости, 11.07.2023

Шойгу высказался о работе российского ОПК

Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:32

2023-07-11T18:32

2023-07-11T18:34

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной военной операции, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" - в два раза. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сообщил министр", - сказал Шойгу. Он добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в 5 раз.

https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html

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россия, сергей шойгу