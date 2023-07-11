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Шойгу высказался о работе российского ОПК - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 11.07.2023 (обновлено: 18:34 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/opk-1883594754.html
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Шойгу высказался о работе российского ОПК - РИА Новости, 11.07.2023
Шойгу высказался о работе российского ОПК
Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:32
2023-07-11T18:34
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной военной операции, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" - в два раза. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сообщил министр", - сказал Шойгу. Он добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в 5 раз.
https://ria.ru/20230625/putin-1880317607.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу высказался о работе российского ОПК

Шойгу: ОПК смог быстро нарастить производство востребованного оружия для спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу России в кратчайшие сроки удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения и техники для специальной военной операции, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. В частности Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза; "Арзамасский машиностроительный завод", увеличивший поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" - в два раза. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сообщил министр", - сказал Шойгу.
Он добавил, что количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в 5 раз.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК
25 июня, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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