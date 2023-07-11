https://ria.ru/20230711/obstrel-1883626192.html

Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами - РИА Новости, 11.07.2023

Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:31

2023-07-11T21:31

2023-07-11T23:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

киев

вооруженные силы украины

джо байден

сша

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города."В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в заявлении.Уточняется, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии кассетных бомб. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, если США все-таки отправят Украине эти снаряды, российские войска будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

запорожская область

токмак

киев

сша

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запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, джо байден, сша, безопасность, сергей шойгу