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Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 11.07.2023 (обновлено: 23:22 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/obstrel-1883626192.html
Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами
Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами - РИА Новости, 11.07.2023
Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:31
2023-07-11T23:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
киев
вооруженные силы украины
джо байден
сша
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города."В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в заявлении.Уточняется, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии кассетных бомб. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, если США все-таки отправят Украине эти снаряды, российские войска будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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запорожская область
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запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, джо байден, сша, безопасность, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Киев, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, США, Безопасность, Сергей Шойгу
Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице
Люди на улице - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города.
"В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии кассетных бомб. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов из них могут вообще не разорваться из-за долгого хранения на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению и после завершения конфликта.

Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, если США все-таки отправят Украине эти снаряды, российские войска будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакКиевВооруженные силы УкраиныДжо БайденСШАБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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