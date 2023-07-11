https://ria.ru/20230711/nato-1883622111.html
В Госдепе рассказали, почему Украина пока не может вступить в НАТО
В Госдепе рассказали, почему Украина пока не может вступить в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В Госдепе рассказали, почему Украина пока не может вступить в НАТО
Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с РФ, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:54
2023-07-11T20:54
2023-07-11T20:55
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государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с РФ, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Это было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии войны, что означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией - президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве", - сказал Миллер на брифинге.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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В Госдепе рассказали, почему Украина пока не может вступить в НАТО
Госдеп: Украину пока не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией