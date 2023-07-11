https://ria.ru/20230711/nato-1883618003.html

Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины

Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины - РИА Новости, 12.07.2023

Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины

Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины для достижения совместимости ее вооруженных сил со стандартами западного военного блока, одним... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-11T20:08

2023-07-11T20:08

2023-07-12T00:22

в мире

украина

киев

вильнюс

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины для достижения совместимости ее вооруженных сил со стандартами западного военного блока, одним из пунктов документа значится упрощение процесса присоединения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.Всего пакет состоит из трех элементов, уточнил он. Первый из них представляет собой план долгосрочной помощи для достижения совместимости со стандартами Североатлантического альянса. Сюда же входит и создание Совета НАТО — Украина, добавил Столтенберг."Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Также для Украины будет отменено условие выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двухэтапного до одно этапа ", — сказал он. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Столтенберг последнее время заявлял о "беспрецедентном единстве союзников" по всем ключевым вопросам. Тем не менее, как сам он признался накануне встречи, государства блока до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового коммюнике, который касается перспективы членства Украины в НАТО, ее поддержки и гарантий безопасности.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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в мире, украина, киев, вильнюс, йенс столтенберг, нато