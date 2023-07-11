https://ria.ru/20230711/nato-1883589594.html
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:09
2023-07-11T18:09
2023-07-11T18:50
в мире
украина
нато
киев
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий, заявил генсек Йенс Столтенберг."Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов <…> Также мы сможем пригласить Украину , когда союзники решат, что условия для этого соблюдены", — сказал он.При этом среди согласованных лидерами НАТО решений Столтенберг не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения, но подчеркнул, что процедура присоединения не предусматривает временных рамок."Если вы посмотрите на все процедуры вступления, они не предусматривают временных рамок и основаны на условиях", — сказал он.В итоговом коммюнике члены НАТО подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе."Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите в 2008 году в Бухаресте, согласно которому Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в документе.Россия при этом названа самой серьезной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также мира и стабильности в Евроатлантическом регионе. Тем не менее в альянсе утверждают, что не стремятся к конфликту с Москвой, но хотят поддерживать открытыми каналы связи для снижения рисков и предотвращения эскалации.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Сегодня, в день открытия форума в Вильнюсе, Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883550872.html
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
украина
киев
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, киев, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, олимпийские игры
В мире, Украина, НАТО, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Олимпийские игры
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Столтенберг: Украину пригласят в НАТО при выполнении всех условий и единогласном решении
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий, заявил генсек Йенс Столтенберг.
«
"Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов <…> Также мы сможем пригласить Украину , когда союзники решат, что условия для этого соблюдены", — сказал он.
При этом среди согласованных лидерами НАТО решений Столтенберг не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения, но подчеркнул, что процедура присоединения не предусматривает временных рамок.
"Если вы посмотрите на все процедуры вступления, они не предусматривают временных рамок и основаны на условиях", — сказал он.
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
В итоговом коммюнике члены НАТО подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе.
"Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите в 2008 году в Бухаресте, согласно которому Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в документе.
Россия при этом названа самой серьезной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также мира и стабильности в Евроатлантическом регионе. Тем не менее в альянсе утверждают, что не стремятся к конфликту с Москвой, но хотят поддерживать открытыми каналы связи для снижения рисков и предотвращения эскалации.
СМИ: хамство Зеленского в адрес НАТО разозлило западных дипломатов
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Сегодня, в день открытия форума в Вильнюсе, Владимир Зеленский
в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.
В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева
.
В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО