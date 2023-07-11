https://ria.ru/20230711/nato-1883589594.html

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:09

2023-07-11T18:09

2023-07-11T18:50

в мире

украина

нато

киев

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

олимпийские игры

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО по единогласному решению всех членов и при выполнении всех условий, заявил генсек Йенс Столтенберг."Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов <…> Также мы сможем пригласить Украину , когда союзники решат, что условия для этого соблюдены", — сказал он.При этом среди согласованных лидерами НАТО решений Столтенберг не упомянул никаких сроков такого возможного приглашения, но подчеркнул, что процедура присоединения не предусматривает временных рамок."Если вы посмотрите на все процедуры вступления, они не предусматривают временных рамок и основаны на условиях", — сказал он.В итоговом коммюнике члены НАТО подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе."Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите в 2008 году в Бухаресте, согласно которому Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в документе.Россия при этом названа самой серьезной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также мира и стабильности в Евроатлантическом регионе. Тем не менее в альянсе утверждают, что не стремятся к конфликту с Москвой, но хотят поддерживать открытыми каналы связи для снижения рисков и предотвращения эскалации.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Сегодня, в день открытия форума в Вильнюсе, Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883550872.html

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

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киев

вильнюс

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в мире, украина, нато, киев, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, олимпийские игры