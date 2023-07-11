https://ria.ru/20230711/nato-1883551387.html

Захарова рассказала, кому Украина не нужна в НАТО

Захарова рассказала, кому Украина не нужна в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Захарова рассказала, кому Украина не нужна в НАТО

Польша не заинтересована во включении Украины в НАТО, так как хочет получить западные территории страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:06

2023-07-11T16:06

2023-07-11T20:48

в мире

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нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Польша не заинтересована во включении Украины в НАТО, так как хочет получить западные территории страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У меня другое предложение, рассмотреть другой ответ на вопрос: почему НАТО не включает Украину в свои ряды? Западная часть Украины с точки зрения Польши должна принадлежать Польше. И эта тема для Польши как члена НАТО только начинает открываться. И поэтому с неоформленными границами в этом смысле Украина в НАТО не нужна. Желание польских политиков захватить западную часть Украины очевидно, они об этом говорят вслух. Вот вам один из вариант того, почему ее не включают в НАТО," - сказала она в интервью телеканалу "Аль-Джазира". По ее словам, если Украина она будет включена в НАТО, то альянсу необходимо будет самим признать ее границы. "А, например, с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины", - добавила Захарова. Саммит НАТО проходит 11-12 июля, на нем ожидаются лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите, но получит "позитивный сигнал в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства". Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ria.ru/20230627/soyuznik-1880619541.html

украина

польша

сша

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в мире, украина, польша, сша, джо байден, мария захарова, нато, джейк салливан